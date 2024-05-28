Перед судом предстанут четверо жителей Коврова.

Перед судом предстанут четверо жителей Коврова. Двоих мужчин и двух женщин обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители установили, что один из фигурантов с 2020 по 2022 годы вместе с двумя гражданами, исполнявшими обязанности администратора и оператора игрового зала, проводил нелегальные азартные игры в арендованном помещении в Коврове. Летом 2022 года мужчина продал бизнес другому обвиняемому. Подпольное казино работало до весны прошлого года.«В ходе расследования следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ допрошены свидетели, проведены обыски в игровом клубе и по месту жительства участников преступной группы, изъято и осмотрено более 60 единиц компьютерной, мобильной и иной техники, документы, записи, банковские карты и иные вещественные доказательства, проведен комплекс компьютерных судебных экспертиз, изучены записи телефонных переговоров фигурантов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящее время уголовное дело передано в суд.