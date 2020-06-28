Популярный сонграйтер Анна Бастон раскрыла стоимость своих песен. Отечественные знаменитости в очередь выстраиваются, чтобы приобрести у красавицы-брюнетки новый хит.

Популярный сонграйтер Анна Бастон раскрыла стоимость своихпесен. Отечественные знаменитости в очередь выстраиваются, чтобы приобрести украсавицы-брюнетки новый хит.Бастон очень гордится собственными работами. Особенно Аннеполюбилась композиция "Сердцеедка", которую купил у нее Егор Крид. С особымтрепетом автор относится к песне"Белые розы", которую она написала для Димы Билана."Мои песни стоят порядка трех-десяти тысяч евро", -признается Бастон. На ценообразование, как оказалось, влияет личное отношениеАнны к треку и его возможный потенциал.Пандемия коронавируса на заработки сонграйтера не повлияла.Свои работы автор оценивает также высоко. Не так давно на гонорары от хитовАнна купила дорогую иномарку.По словам красавицы-брюнетки, иногда знаменитостям приходитсясражаться за вышедшие из-под ее пера строки. Как-то раз Бастон написалазамечательную песню, которую решила оставить себе. Случайно новая композицияоказалась в руках агента. Сразу несколько певцов выразили желание приобрестибудущий хит. "Тогда решила заломить цену, чтобы всех "отвадить", – призналсясонграйтер. В итоге с композицией Анне пришлось расстаться, правда, за рекорднуюв ее карьере сумму.11 Апр 2020 в 11:08 PDTОтметим, что первым звездным клиентом Анны Бастон была ЮлинаКараулова. Артистка купила у автора песню "Просто так, просто так хочется".Композиция принесла артистке престижную премию "Золотой граммофон". Постояннымзаказчиком сонграйтера является Макс Барских. Вокалист купил у Бастон несколькопесен.