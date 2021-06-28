Соединенные Штаты вступили в невеселый клуб великих держав, сходивших в Афганистан без внятных результатов.

Соединенные Штаты вступили в невеселый клуб великих держав, сходивших в Афганистан без внятных результатов.Операция многонациональных сил, длившаяся с 2001 года, кончаетсятам, где и началась. Войска альянса покидают страну: если в середине 2014 годав стране находилось до 50 тысяч солдат коалиции, то уже этим летом вАфганистане останутся считанные сотни американских солдат для охраныдипломатических представительств и аэропорта в Кабуле.На этом фоне боевики«Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) продолжаютнаступление на правительственные войска Афганистана. 22 июня талибы овладелигородом Шерхан и КПП на границе с Таджикистаном. Узбекистан и Таджикистанприводят вооруженные силы в боевую готовность, Иран также стягивает к границе сАфганистаном формирования Корпуса стражей исламской революции.Наступление талибов идетбыстрыми темпами. В США полагают, что после вывода войск из Афганистанаправительство может пасть втечение года или даже быстрее.Что будут делать талибыпосле полного разгрома правительственных сил – а с высокой долей вероятноститакой разгром произойдет – пока неясно. Однако для России важно определиться поповоду вопроса, что в этом случае будет делать она. «Подбрюшье» России ввиде слабых и бедных республик Средней Азии может оказаться под угрозой. Вкачестве великой державы – как минимум, страны, претендующей на такой статус –России неизбежно придется участвовать в делах Средней Азии. Тем более, что вслучае крупных неурядиц в регионе легко предсказать, куда именно устремятсябеженцы.Не следует забыватьтакже, что внутри самих стран Средней Азии ситуация сложная. Кроме «Талибана» врегионе активны ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Крайстрадает от перенаселения и нищеты, что делает местные сообщества питательнойпочвой для радикалов. Возможная победа талибов – это не только риск прямогостолкновения, но и куда более серьезная угроза внутренних смут.Дипломатические усилияРоссии пока остаются за кулисами. Однако военные возможности можно прикинуть.Россия располагает врегионе 201-й военной базой. Двести первая – это живая демонстрация того, зачемвообще державам сети военных баз за рубежом. База ведет свою историю от 201-ймотострелковой дивизии Советской армии. В 90-е годы, когда Таджикистан чуть нерухнул под ударами исламистов, и в стране шла безумно жестокая и кроваваягражданская война, 201-я дивизия сыграла колоссальную роль в заморозкеконфликта и остановке боевых действий. Мотострелки взяли под защиту гражданскоенаселение, а также активно участвовали в нанесении поражения исламистам.Послезавершения гражданской войны 201-я дивизия не покинула Таджикистан. Она былапереформирована в военную базу, и к настоящему моменту представляет собойкрупнейший российский военный объект за пределами самой России. Базанасчитывает 6 тысяч военнослужащих-контрактников, размещенных в Душанбе, Кулябеи Курган-Тюбе (Бохтар). Судя по всему, этот контингент в ближайшее время будетусиливаться. Кроме того, база в Таджикистане одной из первых получает новоевооружение и технику, включая БПЛА. Для России было бы крайней беспечностью неготовиться заранее к худшему варианту развития событий.Вероятнее всего,российская база станет ядром обороны Средней Азии. Местные политические режимы,при всех конфликтах друг с другом и общей жесткости прекрасно понимают, что вслучае чего окажутся в одной лодке. Российская военная база, обладая всейнеобходимой инфраструктурой и вооружением, способна радикально усилить любуюправительственную армию, а сами вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана и,возможно, Казахстана, Туркмении и Киргизии – будут обеспечивать «черновуюработу» по прикрытию границы. Вероятность нового вооруженного конфликта оченьвелика. И России необходимо быть к нему готовой уже сейчас.