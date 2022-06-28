В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». От представителей медиасферы Центральной России в ..

В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».От представителей медиасферы Центральной России в этом году поступило 379 работ. Традиционного самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ и информационные агентства», в которую было подано 125 заявок. От представителей печатной прессы поступило 92 работы. В номинацию «Телевидение» журналисты прислали 76 сюжетов, а в «Радио и подкасты» — 12. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 26 работ. Еще 48 заявок на конкурс пришли в двух спецноминациях — «Цифровой стиль жизни» и «Умный город для жизни», работы в которых будет оценивать федеральное жюри. Для всех авторов, чьи работы были допущены к участию, предусмотрена возможность скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.Вера Кузнецова, директор по внешним коммуникациям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», член жюри конкурса:«С каждым годом прослеживается рост интереса журналистов к современным технологиям. И это неудивительно, ведь и технологии становятся неотъемлемой частью жизни нашего общества. Отмечу, что для "Ростелекома", как ведущего провайдера страны, очень важно поддерживать любознательность и стремление журналистов познать новое и поделиться своими знаниями с аудиторией».Победителями регионального этапа конкурса стали:«Печатные СМИ»1 место — Ольга Журавлева из Липецка за работу ,2 место — Наталья Веденеева из Москвы за работу ,3 место — Ольга Ломакина из Тулы за работу .«Телевидение»1 место — Любовь Истратова из Владимира за работу ,2 место – Любовь Кияшко из Иванова за работу ,3 место – Юлия Мигунова из Белгорода за работу .«Радио и подкасты»1 место — Анатолий Тверитнев из Рязани за работу ,2 место — Екатерина Ушакова-Резвых из Липецка за работу ,3 место — Екатерина Федосова из Тулы за работу«Интернет-СМИ и информационные агентства»1 место — Валерий Чирков из Воронежа за работу ,2 место — Олеся Азарова из Липецка за работу ,3 место — Аза Терлоева из Москвы за работу .«Социальные медиа»1 место — Анастасия Анпилогова из Москвы за работу ,2 место — Анастасия Суковская из Москвы за работу ,3 место — Ольга Сосина из Москвы за работу .Анатолий Тверитнев, журналист, участник конкурса:«Я участвую в конкурсе не первый год. На это у меня есть две причины: давнее увлечение изучением технологий и желание победить. Этот подкаст, посвященный нейросетям, я готовил, четко ориентируясь на критерии оценки работ, и не зря. Уверен, что участие в конкурсе стимулирует блогеров и журналистов к открытию для себя новых форматов и подходов в работе, получению новых знаний и приобретению друзей в профсообществе. Материалы участников вдохновляют. А отдельное удовольствие приносит тот факт, что благодаря конкурсным работам очень много обычных людей узнают о технологиях в повседневной жизни. Узнают не только о цифровом будущем, но и о цифровом настоящем».Все победители получили ценные призы и дипломы от макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по пяти номинациям и двум спецноминациям будут подведены в Москве.Конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров «Ростелеком» проводит с 2012 года. Партнерами проекта выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, компания Schneider Electric и группа «Интерфакс».Сайт конкурса: smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.