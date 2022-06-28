Мария Кожевникова пожаловалась на сложное эмоциональное состояние.

Мария Кожевникова пожаловалась на сложное эмоциональное состояние.Актриса получила широкую известность после роли Аллочки в нашумевшем сериале "Универ". Однако сексапильная длинноногая блондинка, которой пророчили прекрасную актерскую карьеру, внезапно практически пропала с телеэкранов. И каково же было удивление публики, когда выяснилось, что Мария Кожевникова подалась в политику.Звезда заняла пост члена комитета по культуре. Стоит отметить, что актриса на новом месте работала не покладая рук, участвуя в разработке нескольких законопроектов. Именно она предлагала модернизировать российские цирки, а также подвергать блокировки сайты с нелицензионным контентом. Но в 2016 году артистка покончила с весьма успешной политической карьерой. И, как оказалось, ушла в глубокую депрессию.О причинах своего состояния Мария Кожевникова наконец-то решила высказаться. Актриса объяснила, что она – эмоциональный и сердечный человек, а такие там не выживают. Собственно, она и не выжила."Три года депрессии... Только вылезла, а точнее вылезаю", – разоткровенничалась звезда сериала "Универ".Был, конечно, и другой вариант – подстраиваться под условия и людей, окружавших ее, но этого сделать она не смогла. Впервые о своем сложном эмоциональном состоянии актриса рассказала в прошлом году. Ситуация была критической: звезда перестала контактировать с друзьями, посещать мероприятия и даже говорить по телефону. В итоге ей пришлось обратиться к специалистам.