В жизни Регины Тодоренко в последнее время происходит больше негативных, чем позитивных событий, чем она активно делится в Сети.

В жизни Регины Тодоренко в последнее время происходит больше негативных, чем позитивных событий, чем она активно делится в Сети.Не успела Регина Тодоренко отойти от критики, обрушившейся на нее из-за детального рассказа о кайфе во время родов, как с ней уже случилась новая напасть. Влад Топалов отправился в длительную командировку, оставив блондинку с двумя маленькими детьми.Есть и другая проблема: сейчас Регина находится в сильным стрессе, плохо спит и заедает переживания. Результатом стало то, что буквально из ниоткуда появились несколько лишних кг, которые также сильно подпортили ей настроение. Оказывается, есть у Тодоренко особое летнее платье, которое она примеряет в начале каждого сезона чтобы понять, пора ли худеть или нет. Так вот, платье не застегнулось."Это провал. К лету не готова и просто жру на нервной почве", – пожаловалась на неприятности Регина Тодоренко.При этом, ей сейчас как никогда необходима бодрость и прекрасная фигура, ведь Тодоренко заявила о скором отъезде из столицы. Ей предстоят съемки в другом городе, ради которых придется на целых три дня оставить мальчиков на няню и бабушку.И это, к слову, еще один повод для женщины понервничать. Регине Тодоренко страшно потерять контроль над ситуацией и, кроме того, мучает ее чувство вины, ведь она не может взять с собой сыновей.