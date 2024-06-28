Из-за действий мужчины бюджет лишился 19 млн рублей.

Бывшего главу администрации Покрова будут судить по обвинению в халатности, как сообщили в Следственном управлении СКР по Владимирской области 28 июня.По версии следствия, инцидент произошел в 2022 году, когда Олег Котров допустил незаконное уничтожение деревьев на земельном участке, предоставив разрешение на вырубку без проведения обследования и составления необходимых документов. Это привело к ущербу бюджету города более чем на 19 миллионов рублей и нанесло вред окружающей среде.В отношении мэра возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Олег Котров признал свою вину, расследование завершено, и дело передано в суд.