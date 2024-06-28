Два крупных пожара произошли в Александрове и Меленковском районе
Один вечер — два серьёзных...
Два крупных пожара произошли в Александрове и Меленковском районе
Один вечер — два серьёзных пожара. Об этом оперативно сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
В настоящее время (27 июня, 19:00) ликвидируется пожар на площади 1800 квадратных метров в заброшенном здании в посёлке Большой Приклон Меленковского района.
На месте находится 16 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. Уточняется, что пострадавших нет.
Второй пожар произошёл чуть раньше в Александрове (на 2-й улице Красная гора, дом 32) на предварительной площади 255 квадратных метров.
О погибших или пострадавших не сообщается.
К ликвидации пожара привлекаются 4 единицы техники и 11 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области