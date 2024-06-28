Кредитные карты уже давно заслужили широкую популярность и стали очень востребованной банковской услугой.

Они являются удобным инструментом для быстрого доступа к деньгам, когда своих финансов на различные расходы не хватает. К тому же их оформить намного проще, чем потребительский кредит, а также быстрее, так как можно заказать кредитную карту с доставкой курьером не выходя из дома. Благодаря удобству использования и более простым требованиям к оформлению россияне все чаще пользуются именно кредитками.

Как показывает статистика рост спроса на кредитки неизменно растет – в прошлые года за месяц выпускалось около 1,9 млн кредитных карт. Однако уже в 2024 году граждане России за этот же период оформляют почти 2,3 млн кредиток. В среднем кредитный рейтинг держателей составляет 651 балл (его максимальное значение — 999 баллов).

Наиболее активно кредитки оформляли в следующих регионах и населенных пунктах:





Москва — почти 160 000 карт;





Московская область — более 120 000 карт;





Краснодарский край — почти 90 000 карт;





Санкт-Петербург и Ростовская область — примерно по 80 000 карт.





Активнее всего заявки на кредитки подавали в ХМАО. Рост этого показателя по сравнению с февралем превысил 7,5%. Заметная динамика наблюдается в Москве, а также в таких областях, как Ростовская, Ленинградская и Тюменская. Снижение активности подачи заявок было зафиксировано лишь в нескольких регионах. К примеру, в Кемеровской области этот показатель упал более чем на 0,5%.

Эксперты отмечают, что россияне сохраняют достаточно высокую кредитную и потребительскую активность, даже несмотря на жесткую политику Центрального банка. В результате наблюдается динамика на рынке необеспеченного кредитования. Учитывая высокую ключевую ставку, клиенты банков начали чаще отдавать предпочтение кредиткам. Это обусловлено тем, что денежными средствами на кредитной карте можно пользоваться даже без процентов, благодаря наличию льготного периода, во время которого не начисляется комиссия на использованные деньги.