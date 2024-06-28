Из горящей квартиры в Муроме сотрудники МЧС спасли 3 человек В Муроме на улице Пролетарская...

Из горящей квартиры в Муроме сотрудники МЧС спасли 3 человекВ Муроме на улице Пролетарская произошел пожар в одной из квартир дома №65. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Огонь охватил около 40 квадратных метра. В ликвидации были задействованы 5 единиц техники и 16 спасателей.Эвакуировано 10 человек, спасено — 3. Информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области