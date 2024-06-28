Как во Владимирской области будут проверять профпригодность директоров школ? В Правительстве...

Как во Владимирской области будут проверять профпригодность директоров школ?В Правительстве региона задумались о качественном составе владимирских преподавателей. Тему обсудили на пленарном заседании областной Общественной палаты.По словам замгубернатора Владимира Куимова, многолетняя работа по совершенствованию методики преподавания дала "побочный эффект" - педагоги забыли предмет. Нормой стала ситуация, когда учитель математики у доски не может решить интегральное уравнение, оставляя эту задачку "на дом".Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Мы считаем, что ребенок должен из школы приходить с тем багажом знаний, при оптимальной нагрузке, потому что нервная система детей сейчас на пределе, да, учитывая нагрузку в школах. Об этом говорил наш Президент Владимир Путин, национальные цели, когда объявлялись, нужно разобраться с нагрузкой детей, но ребенок приходит к контрольным и к подготовке на ГИА не очень подготовленным. Родители тратят огромные средства для того, чтобы заниматься привлечением серого рынка репетиторов.У Владимира Куимова есть сомнения в профпригодности некоторых директоров городских школ. И в ближайшее время в Заксобрание будет внесен законопроект об обязательной аттестации руководителей общеобразовательных учреждений.Совместно с прокуратурой разрабатывается типовое школьное штатное расписание, которое будет привязано к численному составу учащихся. Чтобы не было ситуации, когда заместителей у директора больше, чем учителей в школе.Замгубернатора привел и конкретные цифры, сколько не хватает в муниципальных школах региона. 179. В топе "дефицитных" предметников - учителя математики, начальных классов, иностранных языков, преподаватели истории и физики.