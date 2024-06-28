Коллектив Областного центра спецмедпомощи в Пиганове получил почетную грамоту Совета...

Коллектив Областного центра спецмедпомощи в Пиганове получил почетную грамоту Совета ФедерацииСенатор Владимир Киселев вручил коллективу «Областного центра специализированных видов медицинской помощи» в Пиганове почетную грамоту Совета Федерации - за вклад в развитие здравоохранения в регионе.В этом году лечебное учреждение отмечает 55-летие. Ежегодно здесь проходят лечение около 4 тысяч человек.Владимир Киселев, сенатор РФ:- Многие жители из других регионов, в том числе, приезжают лечиться сюда, потому что здесь работают высококлассные специалисты, здесь работает один из ведущих ортопедов нашей страны, заслуженный врач РФ - Гурам Михайлович Чочиев.В центре используют самые современные, во многом - уникальные методики лечения.В 2022 году учреждение стало участником федерального проекта, получив 56 миллионов рублей на закупку высокоэффективного оборудования для медицинской реабилитации детей и взрослых.В планах у специалистов – заняться подготовкой новых кадров. С учебного года во Владимирском филиале ПИМУ планируют начать набор ординаторов по профилю медицинской реабилитации.