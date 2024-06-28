Координатор владимирского отряда Лиза Алерт Валентина Савинова рассказала про классические ошибки...

Координатор владимирского отряда "Лиза Алерт" Валентина Савинова рассказала про классические ошибки заблудившихсяПолтора часа потребовалось волонтерам отряда "Лиза Алерт", чтобы отыскать 87-летнего жителя Вязниковского района. Заявка на поиск поступила поздно вечером. И лишь на рассвете пенсионера вывели из леса. Все это время дедушка оставался на месте и разминался, чтобы не замерзнуть. Телефон он с собой не взял.Про классические ошибки, которые допускают заблудившиеся грибники, в интервью "Вестям" рассказала координатор владимирского отряда "Лиза Алерт" Валентина Савинова.