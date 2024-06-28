Курс на жару: синоптики предупреждают владимирцев о крайне высоких значениях...
Курс на жару: синоптики предупреждают владимирцев о крайне высоких значениях УФ-индекса
Владимирская область будет находиться под преобладающим влиянием антициклона. Более теплыми станут ночи, а дни – жаркими.
До субботы обойдется без дождей, но в воскресенье близость размытого фронтального раздела будет способствовать образованию облаков, которые местами могут достичь и дождевой стадии, предупреждают в Гидрометцентре России.
По-прежнему будут крайне высокими значения УФ-индекса, поэтому в середине дня старайтесь находиться в тени.
Завтра — 28 июня (в пятницу) во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается до +27°C. Переменная облачность. Ночью прогнозируется +19°C.
Атмосферное давление: 751 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 28 июня:
«Коровы и овцы спешат домой, прячутся под укрытием — грозу предчувствуют»;
«Овцы дерутся и прыгают — к ливням»;
«Перистые облака плывут с запада — к затяжной непогоде»;
«Если закат жёлтого цвета, то погода испортится».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений