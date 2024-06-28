Курс на жару: синоптики предупреждают владимирцев о крайне высоких значениях...

Курс на жару: синоптики предупреждают владимирцев о крайне высоких значениях УФ-индексаВладимирская область будет находиться под преобладающим влиянием антициклона. Более теплыми станут ночи, а дни – жаркими.До субботы обойдется без дождей, но в воскресенье близость размытого фронтального раздела будет способствовать образованию облаков, которые местами могут достичь и дождевой стадии, предупреждают в Гидрометцентре России.По-прежнему будут крайне высокими значения УФ-индекса, поэтому в середине дня старайтесь находиться в тени.Завтра — 28 июня (в пятницу) во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается до +27°C. Переменная облачность. Ночью прогнозируется +19°C.Атмосферное давление: 751 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, до 2 метров в секунду.Народные приметы на 28 июня:«Коровы и овцы спешат домой, прячутся под укрытием — грозу предчувствуют»;«Овцы дерутся и прыгают — к ливням»;«Перистые облака плывут с запада — к затяжной непогоде»;«Если закат жёлтого цвета, то погода испортится».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений