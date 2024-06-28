На автомобильной трассе Владимир-Улыбышево-Коняево устанавливают элементы дорожного...

На автомобильной трассе Владимир-Улыбышево-Коняево устанавливают элементы дорожного оснащенияАвтомобильная трасса Владимир - Улыбышево - Коняево становится безопаснее. За последние два года там не зафиксировано ни одного серьезного дтп с пострадавшими. Дорожники завершают работы по установке разделительных столбиков, обновляют шумовые полосы, меняют опоры ЛЭП. Подробности в нашем сюжете.Вдоль осевой разметки трассы "Владимир - Улыбышево - Коняево" устанавливают разделители полос. Важнейшие элементы дорожного оснащения, способные сберечь не одну жизнь.На этих кадрах - последствия смертельной аварии двухлетней давности. Выехавшая на "встречку" иномарка столкнулась с рейсовым автобусом. В салоне находилось около 40 пассажиров. Погибли водитель и трое пассажиров легкового "Фольксвагена". До сих пор трасса на Радужный считалась одной из самых аварийных. Сейчас картина иная.Максим Герасимов - начальник отдела безопасности дорожного движения ГБУ "ВладУпрДор":- ГБУ "ВладУпрДор" было принято решение по установке на оси проезжей части сигнальных столбиков, для предотвращения выезда транспортных средств на полосу встречного движения. В 2023 году на данном участке автодороги происшествия данного вида не зафиксированы. То есть, очаг аварийности мы ликвидировали.На трассе обновили шумовые полосы. Соприкасаясь с рельефными линиями шины автомобиля издают гул, который заставит водителя, как минимум - насторожиться, как максимум - очнуться.Михаил Смелов - производитель работ филиала ГУП "ДСУ-3":- Основная задача шумовых полос- предупредить водителя о приближении к опасному участку автомобильной дороги, так сказать, пробудить его внимание.ГУП "ДСУ-3" обслуживает и придорожные линии электропередачи. Вдоль коняевской трассы меняют приборы освещения, опоры оборудуют шериф-балками, которые тоже должны привлекать внимание водителей.Дмитрий Антонов - производитель работ филиала ГУП "ДСУ-3":- Как водитель, если я еду по освещенной дороге, практически днем, я вижу издалека пешехода, пешеход, соответственно, видит меня, также животные перебегают. Конечно, это безопасность.Фронт работ обширный. "ДСУ-3" обслуживает более 95% региональных дорог общего пользования совокупной протяженностью почти 5 тысяч километров. Отвечают и за установку автобусных павильонов. Остановка с заездом карманом появится возле кадетского корпуса в Радужном.Аркадий Матвеев - производитель работ филиала ГУП "ДСУ-3":- Здесь начали заниматься строительством автопавильона с переходной скоростной полосой в рамках содержания автомобильных дорог по Владимирской области по заказу нашего ВладУпрДора. Работы мы стараемся на следующей неделе уже закончить.Аналогичные работы по профилактике ДТП в этом году проведут на почти тридцати аварийных участках дорог в регионе. Инфраструктура важна, - говорят дорожники, но еще важнее - человеческий фактор. Водителей просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим, беречь себя и других участников дорожного движения.Мария Артес, Дарья Давыдова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".