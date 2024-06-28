Сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» высадили саженцы дремлика болотного в особо охраняемой природной территории в Кстовском районе Нижегородской области.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» реализует проект по сохранению популяции краснокнижной дикорастущей орхидеи – дремлика болотного. Уникальность акции в том, что растение проращивают в лабораторных условиях, чтобы затем пересадить в дикую природу.Предприятие всадило саженцы дремлика болотного в особо охраняемой природной территории в Нижегородской области. Таким образом был завершён первый этап проекта по сохранению редкого растения, включённого в Красную книгу региона и Красный список видов под угрозой исчезновения Международного союза охраны природы.Дремлик болотный – особый вид орхидеи, растущий в дикой природе. Места его произрастания были обнаружены в 2022 году в границах участка проведения работ и на прилегающей территории планируемой реконструкции линейной части магистрального нефтепровода «Альметьевск – Горький 3».Компания разработала и провела комплекс мероприятий, чтобы сохранить популяцию редкого вида. Рассчитанный на 10 лет проект реализуется совместно с учеными Ботанического сада Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского. Специалисты собрали семенной материал и вырастили в лаборатории ростки орхидей, которые после были акклиматизированы на площадках открытого грунта и высажены в дикую природу.На втором этапе проекта сотрудники Ботанического сада и экологи предприятия проведут мониторинг высаженных орхидей и оценят их приживаемость.Для нефтетранспортной компании это уже не первый опыт по сохранению редких растений. К примеру, на территории Владимирской области во время реконструкции подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода «Новки – Рязань» через реку Судогду были обнаружены обширные группы ветреницы дубравной. Растения пересадили в ближайшие пригодные места обитания.