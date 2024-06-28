Несовершеннолетним жителям Собинки удалось украсть через программу «Пушкинской карты» 8 млн...
Несовершеннолетним жителям Собинки удалось украсть через программу «Пушкинской карты» 8 млн рублей
Следствием установлено, что обвиняемые, не достигшие на момент совершения преступления 18-летнего возраста, создали видимость проведения в октябре и ноябре 2022 года ряда культурных мероприятий, подпадающих под условия проекта «Пушкинская карта».
Об этом рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.
В действительности заявленные мероприятия не проводились вовсе или проводились частично.
Удаленным способом через сеть Интернет, предоставив в уполномоченные органы документы, содержащие ложные сведения, обвиняемые похитили средства федерального бюджета на общую сумму более 8,8 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Противоправная деятельность выявлена и пресечена следователями СК России по Владимирской области во взаимодействии с УФСБ России по Владимирской области.
Обвиняемые признали свою вину в совершенном преступлении.
Сообщается, что причиненный ущерб возмещен лишь частично.
Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений