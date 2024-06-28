Один из кольчугинских Z-волонтеров, взорвавших гранату в кафе, скончался в реанимации. Это стало понятно по социальным сетям Волонтерского центра помощи фронту «Добрые сердца», членом

Один из кольчугинских Z-волонтеров, взорвавших гранату в кафе, скончался в реанимации. Это стало понятно по социальным сетям Волонтерского центра помощи фронту «Добрые сердца», членом которой и являлся погибший. Напомним, инцидент произошел в Кольчугино 21 июня. Два волонтера, регулярно помогающих фронту доставками гуманитарного груза, находились в кафе «Сели-поели». Точка общепита располагается на окружной дороге, за микрорайоном