Смотрите Вести в 14:30: почему в село Борисовское Суздальского района больше не ездит такси?
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Смотрите "Вести" в 14:30: почему в село Борисовское Суздальского района больше не ездит такси?
Из грязи - в туфли
- Жители Борисовского учатся беречь обувь. Почему в село Суздальского района больше не ездит такси? Проверка Народного фронта.
Стоп, машина!
- Когда заработает новый светофор на Рпенском проезде, и как он повлияет на дорожный трафик?
Кто на хлебобулочный?
- И самая "хлебная" кафедра владимирского Госуниверситета. Второй выпуск специалистов пищевой отрасли. Какие дипломные проекты они защищают?