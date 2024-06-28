Смотрите Вести в 14:30: почему в село Борисовское Суздальского района больше не ездит такси? Из...

Смотрите "Вести" в 14:30: почему в село Борисовское Суздальского района больше не ездит такси?Из грязи - в туфли- Жители Борисовского учатся беречь обувь. Почему в село Суздальского района больше не ездит такси? Проверка Народного фронта.Стоп, машина!- Когда заработает новый светофор на Рпенском проезде, и как он повлияет на дорожный трафик?Кто на хлебобулочный?- И самая "хлебная" кафедра владимирского Госуниверситета. Второй выпуск специалистов пищевой отрасли. Какие дипломные проекты они защищают?