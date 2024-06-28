Смотрите Вести в 14:30: в Коврове заработала программа комфортная городская среда для...

Смотрите "Вести" в 14:30: в Коврове "заработала" программа "комфортная городская среда" для утокБыстрый спуск- Во Владимире начали ремонтировать аварийную вокзальную лестницу. Какие объекты в очереди ?Не спеши на Улыбышево!- Ни одного дтп с пострадавшими за полтора года. По пути в Радужный устанавливают разделители, обновляют шумовые полосы и освещение.Ни дня без уток- В Коврове "заработала" программа "комфортная городская среда" для...уток. Молодые семьи очень довольны…