Смотрите Вести в 14:30: в Коврове заработала программа комфортная городская среда для...
Смотрите "Вести" в 14:30: в Коврове "заработала" программа "комфортная городская среда" для уток
Быстрый спуск
- Во Владимире начали ремонтировать аварийную вокзальную лестницу. Какие объекты в очереди ?
Не спеши на Улыбышево!
- Ни одного дтп с пострадавшими за полтора года. По пути в Радужный устанавливают разделители, обновляют шумовые полосы и освещение.
Ни дня без уток
- В Коврове "заработала" программа "комфортная городская среда" для...уток. Молодые семьи очень довольны…