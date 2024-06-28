Уроженец Вязниковского района вернулся домой из украинского плена
На этой неделе состоялся обмен...
Уроженец Вязниковского района вернулся домой из украинского плена
На этой неделе состоялся обмен военнопленных с украинской стороной - по схеме 90 на 90.
Среди вернувшихся в Россию бойцов, уроженец поселка Мстёра Вязниковского района - Дмитрий Казаков. Он попал в плен больше года назад.
Как сообщил губернатор Александр Авдеев, после того, как ВСУ разместили видео с военнопленными в соцсетях, мама Дмитрия обратилась к нему за поддержкой.
Обмен пленных прошёл при содействии владимирского омбудсмена Людмилы Романовой.