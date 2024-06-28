Автомобиль загорелся у жилого многоквартирного дома №26 на улице Мира в Карабаново. Спасателям о возгорании сообщили в 15:43 28 июня, рассказали в пресс-службе министерства региональной

Автомобиль загорелся у жилого многоквартирного дома №26 на улице Мира в Карабаново. Спасателям о возгорании сообщили в 15:43 28 июня, рассказали в пресс-службе министерства региональной безопасности. Прибывшие спасатели выяснили, что горит подкапотное пространство, и потушили пламя, не успевшее охватить салон. Огонь разгорелся в моторном отсеке. К счастью, никто не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!