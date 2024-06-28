Ночью в деревне Ватютино Меленковского района произошёл сильный пожар. Сгорело деревянное строение, в котором размещались ФАП, почта, клуб и библиотека.

Ночью в деревне Ватютино Меленковского района произошёл сильный пожар. Сгорело деревянное строение, в котором размещались ФАП, почта, клуб и библиотека. Об этом 28 июня рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Спасатели получили сообщение о происшествии в 0.18 и немедленно выехали на место. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4 утра. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.«На месте работали 22 человека личного состава и 7 единиц техники», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.