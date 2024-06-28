Во Владимире приступили к ремонту пешеходной лестницы у Дмитриевского собора Весной - из...

Во Владимире приступили к ремонту пешеходной лестницы у Дмитриевского собораВесной - из соображений безопасности - ее совсем закрыли для прохода. Сколько всего лестниц в областном центре планируется отремонтировать этим летом? И какие именно? Расскажет Ангелина Свищ.Лестница от переулка Сушкова до улицы Урицкого - самый короткий путь из центра города до вокзальной площади. Жители и гости города ходили по ней постоянно, экономя время и силы. Пока ступени и пролеты не стали уходить из-под ног.Андрей - житель Владимира:- Лестница травмоопасна. Когда я последний раз ходил по ней, я решил по ней больше не ходить, потому что у меня нога провалилась туда. Она ничем не ограждена, ну, сеткой рабицей, ничего, ни сетки для падения.Олег - житель Владимира:- Приходится обходить вот здесь - до вокзала - и спускаться.- А вообще обходить - сколько это времени занимает?- Ну, лишние минут 10, наверное, идти.К работе сотрудники муниципального ЦУГэДэ приступили накануне. Это текущий ремонт. Сказать точно, когда он завершится - сложно. В ходе осмотра лестницы обнаружилось много скрытых дефектов.Алексей Алекин - начальник отдела взаимодействия со СМИ горадминистрации г. Владимира:- Приобретены материалы на 7 лестниц - это значит металлоизделия, бетон, дерево, все необходимые материалы. Торги прошли на 7 лестниц, они приобретены. Стоимость порядка 1 миллиона рублей.Жалуются жители города и на лестницу в районе улицы Воровского. Она в список на реконструкцию этим летом не попала. Конструктивно еще ничего, но вот мусор, ветки надо бы убрать, - говорят прохожие. И восстановить освещение. А то - как ураган прошел.Ольга - жительница Владимира:- Это еще прибрали палки, а тут по бокам остались и там недопиленные деревья, вроде бы есть ветки. Пока сильных ветров не было, и деревья не падали, ну, не всегда убирают. Лестница удобная, но за ней очень редко следят.Ждут своего часа и две лестницы на улице Муромская. Спуск от остановки перекрыт и зарос бурьяном. А вот вторая лестница с дороги на Загородный утратила часть несущих конструкций. И в ожидании ремонта держится на непрочных деревянных протезах.Ангелина Свищ, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".