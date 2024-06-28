Во Владимирской области объявлен особый противопожарный режим из-за предстоящей жары. +30°C...

Во Владимирской области объявлен особый противопожарный режим из-за предстоящей жары.+30°C ожидается на всей территории Владимирской области. Введен особый противопожарный режим.Запрещено использовать открытый огонь и разводить костры.По сведениям синоптиков, обширный антициклон сохранит малооблачную и спокойную погоду с полным отсутствием дождей. При этом температура 29 июня повысится до +28… 31°C.Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба. Ветер — северо-восточный, до 2 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 29 июня:«Млечный путь на небе хорошо виден — к ясному дню»;«На окнах капли росы оседают — перед дождём»;«Вороны сидят клювами в одну сторону — к сильному ветру»;«Полевой вьюнок цветы закрыл — к осадкам».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений