Во Владимирской области объявлен особый противопожарный режим из-за предстоящей жары.
+30°C...
Во Владимирской области объявлен особый противопожарный режим из-за предстоящей жары.
+30°C ожидается на всей территории Владимирской области. Введен особый противопожарный режим.
Запрещено использовать открытый огонь и разводить костры.
По сведениям синоптиков, обширный антициклон сохранит малооблачную и спокойную погоду с полным отсутствием дождей. При этом температура 29 июня повысится до +28… 31°C.
Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба. Ветер — северо-восточный, до 2 метров в секунду.
Народный прогноз погоды на 29 июня:
«Млечный путь на небе хорошо виден — к ясному дню»;
«На окнах капли росы оседают — перед дождём»;
«Вороны сидят клювами в одну сторону — к сильному ветру»;
«Полевой вьюнок цветы закрыл — к осадкам».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений