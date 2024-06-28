Что-то загадочное произошло ночью 21 июня в выставочном зале Торговых рядов. Сначала со стены вдруг упала картина, а потом по комнате залетали светящиеся шары. Кадрами с камеры

Что-то загадочное произошло ночью 21 июня в выставочном зале Торговых рядов. Сначала со стены вдруг упала картина, а потом по комнате залетали светящиеся шары. Кадрами с камеры видеонаблюдения поделились в пресс-службе местной администрации. Странности произошли в зале, где висели произведения учеников детской школы искусств. Из поста, опубликованного в сообществе «Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление» Какая-то паранормальная, мистическая