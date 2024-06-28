За Домом культуры молодежи во Владимире ведутся работы по замене отрезка магистрального...

За Домом культуры молодежи во Владимире ведутся работы по замене отрезка магистрального трубопроводаИюнь, а областной центр вовсю готовят к зиме. Плановые ремонтные работы идут повсеместно. Сегодня на одном из участков с инспекцией побывал заместитель главы администрации города Владимира - Глеб Серёгин. Репортаж - Веры Куликовой.Пересечение улиц Первой Пионерской и Усти-на-Лабе. За Домом культуры молодежи во Владимире сейчас ведутся работы по замене отрезка магистрального трубопровода.Роман Сорокин, директор Владимирского филиала ПАО Т-плюс:- Сейчас происходит реконструкция тепловой сети диаметр 800 миллиметров, протяженность порядка около 600 метров. До конца лета планируем выполнить все работы. Подрядчик немного с опережением работает, думаю, что чуть пораньше.Этот участок решили отремонтировать, потому что срок эксплуатации труб подходил к концу. Теплотрасса ведет к 12-ти социальным объектам и домам, где проживают 16 тысяч потребителей.Срок эксплуатации новых труб - 30 лет. Работы согласованы с администрацией города. И должны завершиться до конца августа. Подрядчик идет с опережением графика. И, что важно, без отключений горячей воды.Глеб Серёгин, заместитель главы администрации г. Владимира:- Из тех моментов, которые нас не могут не радовать. Наши коллеги, и мы их в этом поддерживаем, стараются идти в ногу со временем, цифровизация, это тот тренд, можно сказать, и это технологично. И одна из особенностей этих труб - здесь будет возможность удаленно отслеживать их состояние. Диспетчеризацию проводить.Заместитель главы администрации Владимира Глеб Серегин уверен: следующий отопительный сезон в областном центре пройдет штатно. Аварий на этом участке точно быть не должно.Глеб Серёгин, заместитель главы администрации г. Владимира:- В этом году в рамках подготовки к зиме, и в рамках выполнения своих обязательств наш концессионер Т-плюс потратит практически 450 миллионов рублей на мероприятия по техническому перевооружению, по перекладке магистральных труб, как такой участок. Таких участков, которые делаются - 3 в этом году. У нас магистраль здесь, на Строителей и в районе Крейсера.Кроме этого, заменят еще 6 участков тепловых сетей в Добром и на улице Лермонтова. Параллельно идет ремонт котельных. Работы по подготовке к зиме продолжаются.Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".