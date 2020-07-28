Заместитель главы фракции Справедливой России в Госдуме Олег Шеин выступил с инициативой обязать россиян регистрировать собак. При этом регистрация должна быть бесплатной. По мнению ..

Заместитель главы фракции "Справедливой России" в Госдуме Олег Шеин выступил с инициативой обязать россиян регистрировать собак. При этом регистрация должна быть бесплатной.По мнению Шеина, это позволит привлекать нерадивых хозяев к ответственности за выброшенных животных. В настоящее время бездомных собак отлавливают и стерилизуют за счет государства. Парламентарий уверен, что его идея в перспективе позволит сократить количество бездомных животных, передает телеканал "".Примечательно, что о регистрации кошек и других питомцев в инициативе депутата не говорится.