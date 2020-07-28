Теперь за покупку алкоголя для подростков в регионе будут наказывать. Такой закон в двух чтениях приняли депутаты ЗакСобрания. Идею законопроекта предложил прокурор области Игорь Пантюшин.

Теперь за покупку алкоголя для подростков в регионе будут наказывать. Такой закон в двух чтениях приняли депутаты ЗакСобрания. Идею законопроекта предложил прокурор области Игорь Пантюшин. Парламентарии законопроект проработали и поддержали. В числе авторов проекта депутаты Владимир Киселёв и Александр Нефёдов. Нацелен он на тех взрослых, которые по просьбе подростков покупают алкоголь, а потом отдают его