В Москве в среду, 28 июля, разделили цифровой ключ для расшифровки результатов тестового голосования. Это необходимо, чтобы итоги сохранялись в тайне до окончания процедуры.

В Москве в среду, 28 июля, разделили цифровой ключ для расшифровки результатов тестового голосования. Это необходимо, чтобы итоги сохранялись в тайне до окончания процедуры.Узнать итоги можно будет только после окончания тестового голосования. Ключ соберут вместе 30 июля. После этого начнется расшифровка результатов, сообщил руководитель управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко."Чтобы избиратели смогли проголосовать, и их голос был зашифрован и затем расшифрован, мы и проводим сегодня эту процедуру", – пояснил он.Части ключа записаны на отдельную флеш-карту. Каждая защищена кодом, который известен только хранителям ключа – членам Общественного штаба по наблюдению за выборами.Флеш-карты с частями ключа запечатали в защищенные от взлома сейф-пакеты и передали хранителям. Компьютер, где сгенерировали ключ, отключат от Сети, поместят в экранируемый пакет и кейс и отправят на хранение.Столица готова к тестированию системы онлайн-голосования, отметила замруководителя Общественного штаба Ольга Кириллова. По ее словам, узнать результаты голосования можно будет только после соединения всех частей ключа на том же компьютере, где его разделили.Тестовое голосование в Москве пройдет 29-30 июля. Принять участие могут совершеннолетние жители столицы с полной учетной записью на портале mos.ru.Участники выскажут свое мнение об обязательной вакцинации от коронавируса представителей общественно значимых профессий. Также москвичей спросят о том, развитию какого транспорта власти должны уделять приоритет – личного или общественного.