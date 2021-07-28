Оперативные штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежую статистику по числу новых выявленных случаев болезни в России.

Оперативные штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежую статистику по числу новых выявленных случаев болезни в России.За минувшие сутки в стране официально зарегистрировали 22 420 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Одновременно с этим выздоровели 20 579 человек. Трагически – летальным исходом – болезнь закончилась для 798 пациентов.Москва осталась лидером печального антирейтинга по скорости распространения коронавируса. В городе зафиксировали 2445 заболевших. На второй месте оказался Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 1918 человек. Московская область опустилась на третье место с 1449 случаями заражения.Таким образом, за все время наблюдений было зафиксировано 6 195 232 случая коронавируса в России. 5 547 529 человек смогли выздороветь. Для 156 178 пациентов болезнь послужила причиной смерти.Врачи предупреждают, что коронавирус грозит самыми разными и подчас тяжелыми последствиями. Долговременное влияние болезни на организм человека остается предметом исследования специалистов.Избежать негативного исхода просто – для этого достаточно пройти вакцинацию. Она поможет снизить шансы на заражение, а также поможет избежать осложнений. Получить прививку можно абсолютно бесплатно в больницах и специальных пунктах вакцинации.