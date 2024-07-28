Сотрудники дирекции Особо охраняемых природных территорий, специалисты Союза охраны птиц России и волонтеры заглянули в Клязьминско-Лухский заказник, чтобы навестить редких птиц,

Сотрудники дирекции Особо охраняемых природных территорий, специалисты Союза охраны птиц России и волонтеры заглянули в Клязьминско-Лухский заказник, чтобы навестить редких птиц, частности скопу, сплюшку, гагару, подорлика, лебедя. Сейчас у них как раз завершается период гнездования. Задачей гостей было выяснить, насколько успешно прошел этот период у птиц. Скопа, например, вывела двух птенцов, которые к приезду волонтеров