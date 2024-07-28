Глеб Самойлов разочаровал красноярцев своим выступлением.

Глеб Самойлов разочаровал красноярцев своим выступлением.Неделю назад в Красноярске на острове Татышев выступила 38-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, которую многие знают как Глюкозу, которая шокировала собравшуюся публику своим поведением на сцене. Артистка трогала себя за промежность, демонстрировала странные движения и мимику, игнорировала фонограмму. Спустя неделю там же, но на другом мероприятии выступил Глеб Самойлов из "Агаты Кристи". Он также не смог ощастливить собравшийся народ отличным выступлением.Самойлов появился на сцене фестиваля "Небофест" с программой "Агата Кристи. 35 лет на бис". К середине концерта артист растерялся, а к концу уже не мог петь. Когда звучала песня "Ковер-вертолет", микрофон был передан гитаристу, который и допел ее. Несмотря на это, музыкант отыграл 40-минутную программу почти без срывов.Комментировать странный концерт пришлось администратору Глеба Самойлова. Представитель объяснил уставшее состояние артиста возрастом. Мол, он же уже не молодой. "Что вы хотите?" – возмутился администратор экс-фронтмена группы "Агата Кристи".Кстати, Глюкоза объяснила свое поведение на Дне металлурга в Красноярске антидепрессантами. Певица рассказала, что принимает эти препараты из-за ряда проблем в жизни и смерти бабушки.