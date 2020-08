27 августа Владимир Сипягин выборочно оценил готовность образовательных учреждений в районах области началу нового учебного года.

Особое внимание губернатор обратил на обеспечение безопасности учащихся и сотрудников образовательных организаций в условиях пандемии.- На подготовку к новому учебному году в регионе направлено порядка 952 млн рублей из консолидированного бюджета, около 88 млн рублей из федерального бюджета и 85 млн рублей из внебюджетных источников. Эти средства пошли на ремонт зданий, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защиты, на оборудование пищеблоков для организации горячего питания учеников, а также на создание необходимых санитарно-эпидемиологических условий. В этом году самое главное – обеспечить безопасность детей в условиях пандемии. Этого можно достичь, выполняя требования Роспотребнадзора по регулярной дезинфекции и обеззараживанию воздуха, обеспечению доступными антисептиками, термометрии на входе, разведению людских потоков», – отметил Владимир Сипягин.Губернатор проинспектировал два учебных заведения областного центра – Владимирский экономико-технологический колледж и Специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат города Владимира для детей с тяжёлыми нарушениями речи, а также среднюю общеобразовательную школу № 2 города Радужного. В них глава региона осмотрел учебные классы, столовые, спортзалы, медицинские кабинеты и остался доволен подготовкой учреждений к началу образовательного процесса.