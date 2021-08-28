Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении испортить жизнь депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая может перейти на дипломатическую работу. Подобными подходами официальный Киев демонстрирует антинародный путь диктаторского режима, считает спикер ГД Вячеслав Володин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении "испортить жизнь" депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая может перейти на дипломатическую работу. Подобными подходами официальный Киев демонстрирует антинародный путь диктаторского режима, считает спикер ГД Вячеслав Володин.Заявление Кулебы говорит о готовности Украины применять присущие тоталитарным режимам меры к своим же гражданам, отметил Володин."Арсенал этих мер, как мы помним, обширный", – написал председатель Госдумы в своем .Среди таких мер – лишение жителей Донбасса возможности участвовать в выборах, вытеснение русского языка и дискриминация русскоговорящих, блокада Крыма, применение силы против собственного народ, напомнил спикер о событиях последних лет. Доказательства этому – события в одесском Доме профсоюзов и боевые действия на востоке страны, добавил Володин.Все это может ждать граждан Украины, если власть захочет "испортить им жизнь", констатировал спикер Госдумы. "Как после этого с министром страны, которая стремится стать частью европейского сообщества, смогут общаться представители западных государств — сложно сказать", — отметил председатель ГД.Володин убежден, что стать демократическим государством с такими подходами Украина не сможет. "Это антинародный путь диктаторского режима", – заявил спикер.За Поклонскую Володин призвал не беспокоиться: она гражданка России, ее права и свободы защищены. "И от таких министров тоже", – заключил политик.