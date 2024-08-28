С 1 сентября автобус №23 изменит свой маршрут и будет двигаться через улицу Горького и Октябрьский проспект. Это нужно для того, чтобы ученики школы №26 могли добраться до ДДюТ, где они

С 1 сентября автобус №23 изменит свой маршрут и будет двигаться через улицу Горького и Октябрьский проспект. Это нужно для того, чтобы ученики школы №26 могли добраться до ДДюТ, где они временно учатся из-за ремонта. Напомним, такие изменения уже происходили весной. 23-ий автобус с 8 апреля и до лета менял маршрут. Во время школьных каникул