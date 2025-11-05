стихотворение Арсения Смолина «Многонациональная Россия» Россия огромна – леса, реки, горы,В ней издавна жили племена и народы,Русские люди, татары, чуваши,Хватает всем места на Родине
<a href="https://33live.ru/novosti/05-11-2025-predstaviteli-organov-vlasti-obshhin-pedagogi-i-uchashhiesya-proverili-znaniya-na-yubilejnom-etnograficheskom-diktante.html" target="_blank">Представители органов власти, общин, педагоги и учащиеся проверили знания на юбилейном Этнографическом диктанте</a> - стихотворение Арсения Смолина «Многонациональная Россия» Россия огромна – леса, реки, горы,В ней издавна жили племена и народы,Русские люди, татары, чуваши,Хватает всем места на Родине
[url=https://33live.ru/novosti/05-11-2025-predstaviteli-organov-vlasti-obshhin-pedagogi-i-uchashhiesya-proverili-znaniya-na-yubilejnom-etnograficheskom-diktante.html]Представители органов власти, общин, педагоги и учащиеся проверили знания на юбилейном Этнографическом диктанте[/url] - стихотворение Арсения Смолина «Многонациональная Россия» Россия огромна – леса, реки, горы,В ней издавна жили племена и народы,Русские люди, татары, чуваши,Хватает всем места на Родине