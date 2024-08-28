На площади Юрьев-Польского собралось около четырех тысяч зрителей. Все они следили за стартом бахи «Князь Владимир». Гонка прошла с 23 по 25 августа. В ней приняли участие три десятка

На площади Юрьев-Польского собралось около четырех тысяч зрителей. Все они следили за стартом бахи «Князь Владимир». Гонка прошла с 23 по 25 августа. В ней приняли участие три десятка спортивных и любительских экипажей на багги, внедорожниках и грузовиках. В Юрьев-Польском собрались гонщики из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, Казани, Владимира, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Белгорода, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода