Телеведущая Юлия Барановская сообщила поклонникам о беде.

Телеведущая Юлия Барановская сообщила поклонникам о беде.В недавней публикации в популярной социальной сети Юлия Барановская рассказала о затоплении дома, в котором она живет вместе с детьми. По словам телеведущей, она улетела в Астрахань, однако вскоре ей позвонили родные, сообщив о происшествии. Как отметила знаменитость, эта ситуация ей напомнила о непредсказуемости жизни. Мол, в следующую секунду можно произойти абсолютно что угодно.Барановская опубликовала несколько кадров, показав затопленный подвал, в котором хранились самые разные вещи – одежда, мягкие игрушки, фотографии, техника. Все это пришлось в срочном порядке выносить наверх, в том числе складывать на лужайке возле дома. Юлию радует, что вода оказалась негрязной и негорячей. Многое удалось спасти.На помощь Барановской бросились близкие люди. Но, несмотря на большое количество помощников, вынести все быстро из затопленного помещения не удалось, так как вещей очень много. При этом телезвезда не впадает в уныние, хоть и произошла катастрофа. Она поблагодарила друзей, поскольку понимает, что без них она вряд ли бы справилась.Ранее Юлия Барановская рассказывала о желании обзавестить еще несколькими детьми. Слова телеведущей "Дни.ру".