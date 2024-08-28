Начиная с 80-90-х здесь пели и представляли новые альбомы лучшие рок-звезды: "Алиса", Гарик Сукачев, "Король и Шут", "Агата Кристи", "ЧайФ", Вячеслав Бутусов, "Мумий Тролль", "Ва-Банкъ" и другие. Да и на менее знаменитых музыкантов билеты разлетались как горячие пирожки - зрители знали, что если кого-то пригласили в "Горбушку", то это группы стоящие! Именно здесь в 2002 году проходило и самое первое "Нашествие", пока под крышей. А потом и "Чартова дюжина", да и другие фестивали...

Но затем - ремонт, покупка новой аппаратуры, на несколько лет в "Горбушку" переселялся Московский театр мюзикла, затем снова ремонт. А потом - пора ковида, когда концерты не проводились. И вот теперь "Горбушка" возвращается на прежний уровень.30 и 31 августа здесь пройдет фестиваль "Легенда русского рока", на котором выступят многие звезды 80-х: "Алиса", "Калинов Мост", "Тайм-Аут", Вадим Самойлов из "Агаты Кристи", "Манго-Манго". И более молодые артисты: Мара, "Анимация", "КняZz"... Да и директором ДК имени Горбунова (таково официальное название "Горбушки") ныне - Алексей Ларин. Сын Александра Ларина, который и создавал в 80-е эту легендарную площадку.На "Горбушке" знают, как громко и по-рок-н-ролльному проводить это летоС Лариным-младшим мы и поговорили о том, какие они - нынешние "Легенды русского рока"?!Ваш фестиваль завершает сезон летних open air. Будете ли поэтому как-то подводить его итоги?Алексей Ларин: Наши даты не приурочены к каким-то событиям. Соображения у нас были простые: громко и рок-н-ролльно проводить фестивальное лето.Отчего так долго не было слышно про "Горбушку"?Алексей Ларин: О многом вы сказали, но было и такое: в ноябре 2018 года возобновились переговоры с тогдашним собственником площадки - ГКНПЦ имени Хруничева по возвращению рок-концертов в стены ДК имени Горбунова. Но владельцы решили избавиться от "непрофильных активов", в список которых попал и ДК. И он перешел к департаменту культуры Москвы.А летом 2022 года гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин решил, что площадка "должна развиваться в своем исторически сложившемся контексте". То есть продолжать быть "легендой русского рока". А затем директором "Горбушки" назначили меня. И мы стали делать здесь мультиформатный концертный зал.А в прошлом году мы открыли и два дополнительных, стали регулярно проводить детские мероприятия. Но концерты по-прежнему на первом месте, ведь "Горбушка" намерена вновь быть "столицей русского рока". Кстати, полное название нашего фестиваля на трех сценах - "ДК Горбунова - Легенда русского рока".Ваш отец - Александр Ларин и создавал эту "Горбушку". Дал ли он вам в детстве совет, которым вы пользуетесь и сегодня?Алексей Ларин: Легенду создают люди! В рамках ДК Горбунова создателем этой легенды был мой отец. К сожалению, его рано не стало... Поэтому рассуждать о работе папы с музыкантами и сценой я могу со слов Константина Кинчева или Гарика Сукачева, которые говорили, что Саша Ларин жил по правилу: "Делать все надо по-честному, от души. А жить и болеть тем, что делаешь!" А я все юные годы провел в ДК имени Горбунова. И многие из хедлайнеров нашего фестиваля знают меня с трех лет.Конечно, я впитывал их рок-н-ролл с детства, а будучи подростком, наблюдал за тем, как работает мой папа. Поэтому главной моей целью было - возродить его дело. Да, возродил и буду развивать!Хватает ли в нашем роке сегодня "легенд"? И есть ли новички, которые уже претендуют на это звание?Алексей Ларин: Конечно, и у нас выступят 24 группы! Причем не только "легенды" и не только "рок". Мы рады и новым именам. Тем, кто вырос на этих легендах русского рока 80-90-х. А и - благодаря им!А про новичков?! Среди них у нас будут проект "Саграда" и группа "Соль земли". Лидер обоих - Артем Лещук (Саграда - его прозвище. - Прим. ред.). Уже несколько лет продолжается сращивание рока с рэпом, появляются новые музыкальные стили, набирает популярность рэп-кор. И хотя Артем выбрал в итоге рэп, его музыкальные вкусы формировались именно на русском роке. А теперь он записал дуэты и с группами "Ария", "Алиса", "25/17". Интересно его послушать.Среди участников есть и новые группы - "Свободный режим", "Акустический лес", "Декабрь" и притягательная своей мужицкой удалью, простотой и мудростью "Анимация" - их считаете новыми легендами?Алексей Ларин: Скажу только, что все, кто имел возможность быть в нужные нам даты в Москве, с удовольствием согласились сыграть. У нас будет три сцены. Одну мы назвали "Площадь", поскольку она располагается на площади перед ДК имени Горбунова. А сцена "Территория" - уже в его внутреннем дворе.Есть и третья - в основном концертном зале, под крышей. Как везде успеть? Пока на одной сцене идет выступление, на двух других - "техническая пересменка" и так далее. Поэтому создается постоянное движение зрителей, которые так вот - постепенно познакомятся со всей нашей новой территорией рока. И нас здесь ждут 24 сольных концерта групп!А закроет фестиваль "Алиса", которую мы попросим поиграть уже подольше...