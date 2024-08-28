Прокурор области подтвердил аффилированность между реставраторами Золотых ворот и надзорной организацией. Речь идет о компании «Дизайн-2000», которая занимается реставрацией владимирских

Прокурор области подтвердил аффилированность между реставраторами Золотых ворот и надзорной организацией. Речь идет о компании «Дизайн-2000», которая занимается реставрацией владимирских Золотых ворот, и фирмой «Ренессанс», осуществляющей авторский надзор, то есть соответствие проводимого ремонта проектной документации. “Шестой канал” еще в январе этого года обратил внимание областного прокурора на возможные нарушения. После проведенной проверки Иван Грибов подтвердил