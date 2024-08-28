Роман Костомаров опубликовал грустный пост в Сети.

Роман Костомаров опубликовал грустный пост в Сети.Олимпийский чемпион Роман Костомаров не раз сокрушался на тему своей жизни. Он рассказывал, как тяжело пережил ампутацию обеих ног и рук, и признавался, что часто на него накатывает отчаяние.И вот опять потерявший конечности фигурист горько высказался о своей жизни. Он опубликовал собственный снимок из прошлого и написал, что мечтает о волшебной палочке, хотя бы на 1 минуту."Так много можно было бы изменить...", – добавил Костомаров.Напомним, жизнь спортсмена разделилась на до и после в начале 2023 года. Тогда на фоне заболевания пневмонией медики ампутировали ему кисти и стопы. Началось все с банальной простуды. Первой заболела супруга Костомарова Оксана Домнина. Когда температура ее тела поднялась слишком высоко, женщина начала прием антибиотиков.Затем начал кашлять сам фигурист, но не стал обращать особого внимания на недуг. Кроме того, начало побаливать плечо – спасали обезболивающие препараты. Добило организм Костомарова купание в купели, которое окончательно подкосило его и без того ослабленный иммунитет.После этого спортсмен начал задыхаться от кашля и обратился к докторам. В клинике он потерял сознание и уже смутно помнит, как согласился на ампутацию, хотя уверен, что согласие дал сам.Олимпийский чемпион не привык сдаваться, он все-таки снова встал на лед. По его признанию, семья оказала ему очень важную поддержку.