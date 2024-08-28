Светская обозревательница Божена Рынска высказалась о недавней публикации певицы Алсу в Сети.

Светская обозревательница Божена Рынска высказалась о недавней публикации певицы Алсу в Сети.Накануне Алсу стала свободной женщиной. Она официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Спустя несколько часов после того, как мировой судья объявил о расторжении брака, артистка разместила в популярной соцсети публикации, в которой написала о начале новой жизни. Также певица прикрепила кадр с недавней фотосессии, который не оценила Божена Рынска.В своем телеграм-канале журналистка пристыдила Алсу за внешний вид на снимке. Мол, певица выбрала весьма неудачную позу, придавив пышную грудь локтем. "Они от этого еще более сползшими становятся", – считает Божена. По мнению Рынски, такие фотографии публиковать нельзя.Также светская обозревательница напомнила о тренде последних лет на естественность. Многие девушки избавляются от имплантов. "А свои собственные буфера [надо] уменьшать, а не щеголять ими в районе талии", – добавила вдова тележурналиста Игоря Малашенко.Напомним, после развода Алсу намерена потратить силы на раздел совместно нажитого имущества, которое оценивается в 10 миллиардов рублей. Вероятно, из-за столь огромной суммы артистка отказалась от предложенных бывшим мужем активов на несколько миллиардов.