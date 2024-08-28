Какую должность телеведущий и журналист Андрей Малахов получил на новом телеканале?

Какую должность телеведущий и журналист Андрей Малахов получил на новом телеканале?В 2017 году Андрей Малахов завершил работу на "Первом канале", где вел программы "Пусть говорят" и "Сегодня вечером". Он перешел на телеканал "Россия 1", где стал ведущим передач "Андрей Малахов. Прямой эфир" (позднее – просто "Малахов"), "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души".Однако недавно стало известно о работе Малахова на другом телеканале. Как сообщил телеграм-канал "Звездач", шоумен зарегистрировал ООО "ТВ Хит Премьер", где ему принадлежит 50% от общей доли. Как отмечает издание, Андрей стал генеральным директором нового телеканала."Медиамагнаты, подвиньтесь!" – пишет "Звездач".С помощью зарегистрированного юридического лица Малахов сможет не только заниматься телевещанием, но и издавать печатную продукцию. 52-летний журналист пока никак не комментировал появившуюся в Сети информацию, да и ранее не делился творческими планами.Ранее сообщалось о том, сколько массовка, прошедшая строгий отбор, зарабатывает наток-шоу Андрея Малахова за несколько часов работы. Речь шла об одной из самых низких ставок на телевидении, которая вызывает у многих недовольство. Подробнее об этом "Дни.ру".