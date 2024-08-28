Андрей Губин представил свою новую песню.

Андрей Губин представил свою новую песню.Певец Андрей Губин пропал с радаров отечественного шоу-бизнеса еще в далеком 2005 году. Тогда он хотел сосредоточиться на продюсировании, однако позже стало известно о его тяжелом заболевании. Исполнитель хита "Лиза" больше 15 лет страдает от тяжелого неврологического заболевания. В середине нулевых у него обнаружили прозопалгию лица, из-за этого артист постоянно испытывает лицевые боли.Но в последнее время, судя по тому, что Губин появился на фестивале молодых исполнителей "Новая волна", его состояние стало лучше. Правда, певец так и не вышел на сцену во время своего творческого вечера, а только наблюдал из зрительского кресла, как звезды исполняют его хиты.Но все же тяжелобольной Губин не оставляет планы вернуться на сцену. Так недавно, в одном из новостных пабликов он внезапно запел и представил свою новую песню, которую сочинил еще пару лет назад.Кроме общего самочувствия, личная жизнь знаменитости тоже, по слухам, стала налаживаться. Он поделился с журналистами, что приехал в Сочи с девушкой, которая ждет его на Красной поляне. Несмотря на то, что физически он не может проводить с ней много времени и ухаживать, как привык, все равно старается заботиться о ней, особенно финансово.