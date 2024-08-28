Инцидент произошел вчера вечером в многоквартирном доме №1Б на улице Энергетиков. Чердачное перекрытие неожиданно провалилось в одну из комнат. Как сообщили в мэрии, сегодня представители

Инцидент произошел вчера вечером в многоквартирном доме №1Б на улице Энергетиков. Чердачное перекрытие неожиданно провалилось в одну из комнат. Как сообщили в мэрии, сегодня представители городского управления ЖКХ администрации Ленинского района осмотрели квартиру. Чтобы устранить последствия обрушения, сначала управкомпания должна оперативно провести обследование крыши, балок и чердачного перекрытия дома, а также составить дефектную ведомость. До