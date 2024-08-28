Андрей Валерьевичу Владимирову было 50 лет. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе спецоперации. В Гусь-Хрустальном простились с воином. Как сообщили в местной администрации,

Андрей Валерьевичу Владимирову было 50 лет. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе спецоперации. В Гусь-Хрустальном простились с воином. Как сообщили в местной администрации, рядовой Владимиров был гранатомётчиком штурмовой роты, стоял на защите Родины, проявляя мужество и отвагу при выполнении боевых задач. Награждён орденом Мужества посмертно. Из поста в группе «Гусь-Хрустальный | GUSADMIN.RU» Администрация муниципального