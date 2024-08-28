За данные нарушения водителям грозит штраф до пяти тысяч рублей, а максимальное наказание — лишение прав на срок до полугода.

Согласно данным регионального УМВД, в Юрьев-Польском районе сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 32 нарушения правил дорожного движения, связанных с обгоном. И это только за август.26 августа в рамках операции «Обгон» полицейские выявили два случая нарушения ПДД, когда автомобилисты неправомерно пересекали встречную полосу, что могло привести к аварийным ситуациям.За данные нарушения водителям грозит штраф до пяти тысяч рублей, а максимальное наказание — лишение прав на срок до полугода. Госавтоинспекторы продолжают информировать водителей о важности строгого соблюдения правил дорожного движения.