На территории Юрьев-Польского района обнаружено скопление гигантских грибов-дождевиков.

На территории Юрьев-Польского района обнаружено скопление гигантских грибов-дождевиков. Об этом 27 августа рассказала пресс-служба Госохотинспекции Владимирской области.Необычные грибы нашёл сотрудник ведомства, когда совершал рейд по охране объектов животного мира и среды их обитания. Инспектор запечатлел дождевики на камеру.«Данный гриб является съедобным в молодом возрасте, однако у гриба в роду немало несъедобных и ядовитых видов, с которыми можно перепутать безвредный», - отмечается в сообщении пресс-службы.