Помочь соотечественникам из Курской и Белгородской областей теперь можно бесплатной посылкой через «Почту России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Единственное условие –

Помочь соотечественникам из Курской и Белгородской областей теперь можно бесплатной посылкой через «Почту России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Единственное условие – вес посылки не должен превышать 10 кг. Но один человек может отправить неограниченное количество таких посылок. В «Почте России» назвали эту акцию вкладом в «сохранение связи между людьми». Прокомментируйте новость у нас